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В Оренбуржье суд признал законными штрафы по делу о сговоре строительных компаний

Суд признал законными решение и постановления антимонопольного органа о наложении штрафов в рамках дела о сговоре строительных компаний при реконструкции мостов. Об этом сообщает УФАС по Оренбуржью.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По данным ведомства, подрядчик заключил контракты на реконструкцию мостов в Оренбургской области, но работы самостоятельно не выполнял. Подрядчик заключил договоры субподряда без проведения конкурентных процедур. Комиссия УФАС установила, что ответчики искусственно «раздробили» сделки на несколько отдельных. Это «привело к ограничению конкуренцию и препятствовало другим хозсубъектам в доступе на рынок». На организации наложили штрафы.

Руфия Кутляева

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