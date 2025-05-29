В Оренбуржье суд признал законными штрафы по делу о сговоре строительных компаний

Суд признал законными решение и постановления антимонопольного органа о наложении штрафов в рамках дела о сговоре строительных компаний при реконструкции мостов. Об этом сообщает УФАС по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По данным ведомства, подрядчик заключил контракты на реконструкцию мостов в Оренбургской области, но работы самостоятельно не выполнял. Подрядчик заключил договоры субподряда без проведения конкурентных процедур. Комиссия УФАС установила, что ответчики искусственно «раздробили» сделки на несколько отдельных. Это «привело к ограничению конкуренцию и препятствовало другим хозсубъектам в доступе на рынок». На организации наложили штрафы.

Руфия Кутляева