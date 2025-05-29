Прокуратура и экологи признали опасным полигон в Семикаракорске

Южное управление Росприроднадзора и природоохранная прокуратура признали опасным полигон твердых бытовых отходов в Семикаракорском районе. Объект принадлежит компании «Южный город» и привлек внимание контролирующих органов в связи с размещением замазученного песка из Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации источника, инспекция обнаружила на территории полигона котлованы, заполненные жидкими отходами. Содержимое ям относится к IV классу опасности. По данным из открытых источников, наиболее распространенные жидкие отходы этой категории — нефтепродукты и производственные отходы без токсичных примесей. Для устранения их негативного воздействия на окружающую среду требуется от трех до десяти лет.

«Никакой изоляции дна и стенок нет, отходы просто присыпаны сверху грунтом, чтобы скрыть нарушение», — сообщили в Росприроднадзоре.

Согласно проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу, котлованы для жидких отходов на полигоне не предусмотрены. Компания нарушила условия лицензии на обращение с отходами, проектную документацию и требования природоохранного законодательства, уточняют в сообщении.

Напомним, ранее «Южный город» завез в Ростовскую область из Краснодарского края 1,8 тыс. т замазученного песка по контракту с кубанским МЧС на 145,6 млн руб. Договор не согласовывался с донскими властями. После жалоб местных жителей объект проверили региональные Роспотребнадзор и министерство природных ресурсов, к работе подключилась прокуратура.

Валентина Любашенко