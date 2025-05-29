Ипотечный рынок Белгородской области сократился более, чем в 1,5 раза: в первом квартале 2025 года жители региона оформили 1,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,7 млрд руб., тогда как в тот же период 2024-го — 2,2 тыс. ипотек на 7,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Эксперты ведомства объясняют тенденцию ростом процентных ставок на вторичном рынке и сокращением льготных ипотечных программ.

Средняя сумма кредита составила чуть менее 4 млн руб., средний срок — 26 лет. Годом ранее аналогичные показатели равнялись 3,4 млн руб. и 24 годам. При этом средняя процентная ставка снизилась с 8,7% до 8%.

Почти половина всех кредитов — 585 на 3 млрд руб. — предназначена для покупки квартир в новостройках. В первом квартале 2024-го доля первичного рынка составляла меньше трети: 653 кредита на 3,2 млрд руб.

При этом на строительство индивидуального жилья белгородцы взяли только 188 кредитов на сумму 450 млн руб., тогда как в прошлом году оформили с той же целью 727 ипотек на 2 млрд руб.

О том, как менялись цены на жилье в Черноземье в 2024 году, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь