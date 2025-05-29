Экс-глава поселения в Северной Осетии подарила гражданскому мужу госучасток

Бывшую главу сельского поселения в Ирафском районе Северной Осетии обвиняют в злоупотреблении полномочиями после того, как она незаконно передала гражданскому мужу участок госземли площадью почти 6 тыс. кв. м. Об этом сообщают региональная прокуратура и республиканское управление Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2019 году экс-чиновница выдала супругу выписки из похозяйственной книги, где указывалось, что мужчина владеет земельным участком. При этом права собственности на недвижимость у него отсутствовали.

Впоследствии землю приватизировали с нарушением закона. Ущерб для муниципального бюджета составил 880 тыс. руб.

Дело направлено в суд. Бывшей главе поселения грозит наказание до семи лет лишения свободы. На спорный участок наложен арест.

Николай Аксенов