В Сочи и Анапе выплаты за контракт с армией увеличены до 500 тыс. рублей

Жители городов-курортов Сочи и Анапы при заключении контракта с Минобороны РФ на службу в зоне СВО будут получать единовременную выплату от муниципалитетов — 500 тыс. руб. Ранее жители Сочи при заключении контракта с Минобороны РФ получали от муниципалитета 300 тыс. руб., жители Анапы — 200 тыс. руб. Информацию об увеличении суммы выплаты разместил глава Сочи Андрей Прошунин, одновременно соответствующее сообщение опубликовала мэрия Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Повышение размера единовременной выплаты в Сочи произойдет с 1 июня, в Анапе новая норма распространяется на добровольцев, которые заключили контакт после 1 мая 2025 года. Участники СВО, живущие в Сочи и Анапе, после увеличения размера муниципальной выплаты смогут получить при заключении контракта в общей сложности 2,4 млн руб.

Эта сумма складывается из федеральной выплаты в сумме 400 тыс. руб. гражданам, заключившим контракт о военной службе на один год и более с 1 августа 2024 года, а также из региональной выплаты в сумме 1,5 млн руб. для добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ с 10 августа 2024 года.

Анна Перова, Краснодар