Автопроизводитель Haval зарегистрировал в России новые марки Raval и Mey

В базе данных Федерального института промышленной собственности появились сведения о регистрации марок Raval и Mey. Заявки подал автопроизводитель Haval. Новые марки созвучны с уже имеющимися на российском рынке Haval и Wey, отмечает auto.mail.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Инициатором в обоих случаях фигурирует ООО "Хавейл Мотор Рус"», при этом в описании перечня товаров для новых брендов числятся автомобили, запчасти и аксессуары, отмечает портал. Оба товарных знака зарегистрированы 28 мая. Срок действия исключительного права на марки — до 12 сентября 2034 года.

О ситуации на российском рынке легковых автомобилей — в материале «Ъ» «Продажи авто не успевают за производством».