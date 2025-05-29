Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды на пляжах востока Крыма

Санитарно-эпидемиологическое состояние морской воды на пляжах Керчи и Феодосии соответствует установленным нормам — отклонений по результатам лабораторных исследований не выявлено. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, мониторинг состояния пляжей проводится в рамках оценки возможного риска для жизни и здоровья населения после ЧП с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря. К настоящему моменту специалисты исследовали 385 проб морской воды пляжей Керчи и Феодосии на санитарно-химические показатели — нестандартных проб не зафиксировано.

«Исследования проводятся на базе лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе". На текущую дату отклонений от санитарных требований не выявлено»,— уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что окончательное использование водных объектов в рекреационных целях будет возможно только после получения официальных санитарно-эпидемиологических заключений. Решение будет приниматься на основании всех результатов лабораторных исследований, включая производственный контроль.

15 декабря 2024 года в результате крушения двух танкеров в районе Керченского пролива в Черное море попали нефтепродукты. На борту судов находилось свыше 3,9 тыс. т мазута.

Богдан Кобец