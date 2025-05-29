В Ростове со 2 июня откроются 90 дневных детских лагерей
В Ростове-на-Дону со 2 июня на базе школ откроются 90 лагерей с дневным пребыванием. Они смогут принять более 11 тыс. детей. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Антон Иванов, Антон Иванов, АО ЧЭМК
Детские лагери будут работать в течение трех недель. Каждому ребенку предоставят полноценное двухразовое горячее питание и насыщенную программу. Так, дети с педагогами пойдут в театры и кино, на экскурсии, а также смогут позаниматься в бассейнах.
В пришкольных лагерях будут работать и профильные смены: экологические, патриотические, краеведческие, спортивные и для лидеров Движения первых. Также школьники смогут принять участие в спортивных и туристских учебно-тренировочных сборах, выездных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.