В Ростове со 2 июня откроются 90 дневных детских лагерей

В Ростове-на-Дону со 2 июня на базе школ откроются 90 лагерей с дневным пребыванием. Они смогут принять более 11 тыс. детей. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, Антон Иванов, АО ЧЭМК

Детские лагери будут работать в течение трех недель. Каждому ребенку предоставят полноценное двухразовое горячее питание и насыщенную программу. Так, дети с педагогами пойдут в театры и кино, на экскурсии, а также смогут позаниматься в бассейнах.

В пришкольных лагерях будут работать и профильные смены: экологические, патриотические, краеведческие, спортивные и для лидеров Движения первых. Также школьники смогут принять участие в спортивных и туристских учебно-тренировочных сборах, выездных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Мария Хоперская