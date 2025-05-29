Детский летний лагерь «Сахареж» откроется на летние каникулы 2 июня

Детский оздоровительный лагерь Лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж», расположенный в Ярославской области, откроется на летние каникулы 2 июня. В июне-августе в него приедут более 2,7 тыс. детей из Ярославской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Архангельской областей и Республики Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Сахареж» примет юных гостей в четыре смены 2 - 22 июня, 25 июня - 15 июля, 18 июля - 7 августа, 9 - 29 августа. Все смены, по традиции, тематические. Ребята будут не только вовлекаться в профориентационные корпоративные мероприятия и программы, но и расширят свои познания в географии, истории, культуре и традициях разных стран, будут заниматься физической подготовкой, тренироваться в командной работе, заниматься творчеством, развивать личностные и лидерские качества.

В рамках подготовки к летнему сезону проведен косметический ремонт корпусов, замена кроватей в санаторном корпусе, замена столов в столовой, косметический ремонт помещений для кружковой работы, капитальный ремонт спуска к спортивным площадкам. Лагерь готов к приему детей в соответствии с санитарными нормами – оформлено санитарно–эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Также, за время летних каникул более 790 детей работников Северной магистрали отдохнут в детских оздоровительных лагерях в Туапсе и Анапе, 190 ребят отправятся в оздоровительные центры в Архангельской и Вологодской областях.

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