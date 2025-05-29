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Первый в КБР производитель получил право на маркировку «зеленый эталон»

Тепличные томаты из Кабардино-Балкарии получили госмаркировку качества

Тепличный комплекс «Чегем агро» из Кабардино-Балкарии стал первым в регионе производителем, получившим право на маркировку «зеленый эталон» для своих томатов. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сертификат соответствия получили томаты защищенного грунта, которые выращивает «Чегем агро» — производственная площадка агропромышленного комплекса «Эко-культура».

«Полученный сертификат означает, что производитель прошел двухэтапную процедуру, а продукция соответствует всем требованиям производства продукции с улучшенными характеристиками, установленным отечественными стандартами. Теперь производитель имеет право использовать маркировку государственного образца "зеленый эталон"»,— отметили в Роскачестве.

«Чегем агро» входит в число крупнейших компаний по выращиванию овощей в Северо-Кавказском федеральном округе.

Продукты с маркировкой «зеленый эталон» гарантируют отсутствие вредных химических веществ.

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