В Таганроге благоустроят «Почтовый» сквер на улице Фрунзе

На улице Фрунзе, 38 в Таганроге приступили к благоустройству сквера «Почтовый». Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что площадь будущего сквера — 1,6 тыс. кв.м. На территории «Почтового» подрядчик уже убрал асфальтовое покрытие и вывез 500 тонн строительного мусора. Зеленую зону в сквере создадут практически с нуля: здесь высадят клены остролистные, катальпы, жасмин, можжевельник, дерен сибирский. Еще на 1 тыс. кв.м. появится газон. Кроме того, сквер оснастят лестницей и пешеходными дорожками с тактильной плиткой, лавочками, урнами, туалетом, а также освещением.

Завершить весь комплекс работ планируется к сентябрю 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», рабочие начали благоустройство сквера на улице Маршала Жукова, 2-Б в Таганроге. Сейчас на объекте идет демонтаж старых бетонных плит и разработка грунта под будущие пешеходные дорожки.

Мария Хоперская