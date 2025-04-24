В Таганроге начался ремонт сквера на улице Маршала Жукова

Рабочие начали благоустройство квера на улице Маршала Жукова, 2-Б в Таганроге. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Общая стоимость работ составит более 44 млн руб. За счет этих средств на территории сквера установят игровую и спортивную площадки, лавочки и фонари. Также в сквере планируют посадить новые растения.

Сейчас на объекте идет демонтаж старых бетонных плит и разработка грунта под будущие пешеходные дорожки. Полностью завершить работы по благоустройству сквера намерены к концу года.

Кристина Федичкина