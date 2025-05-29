Участников СВО похоронили в трех районах Удмуртии

Четырех участников специальной военной операции похоронили в трех районах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают главы муниципалитетов. В Балезинском районе в последний путь проводили старшего лейтенанта Владислава М. В Малопургинском — простились с рядовым гвардии Алексеем В., в Сарапульском районе похоронили рядовых Кирилла К. и Геннадия У.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.