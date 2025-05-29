В Самарской области полигон ТКО загрязняет прилегающую территорию

Выявлены нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сергиевском районе Самарской области. Речь идет об объекте вблизи 1108 км трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает прокуратура в четверг, 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Проверка показала, что руководство объекта не наладило технологический цикл по изоляции отходов. Это привело к тому, что мелкий мусор и пластиковые пакеты попадают за пределы полигона.

Также сотрудники объекта не обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, полигон не подключен к горячей воде, а спецтранспорт не дезинфицируется.

В связи с этим в отношении начальника мусоросортировочного комплекса возбуждено административное дело о нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ). Также директору организации внесено представление. Прокурорские документы находятся на рассмотрении.

Георгий Портнов