В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Аше объявили режим неблагоприятных метеоусловий, во время которого загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое. Информацию опубликовали на сайте Челябинского гидрометцентра.

Во всех городах действие режима НМУ начнется в 19:00 29 мая. Прогнозируется, что в Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Аше загрязняющие вещества прекратят скапливаться около 13:00 2 июня, в Челябинске, Коркино, Карабаше — около 19:00. Ранее режим НМУ объявляли в регионе в начале апреля.

Виталина Ярховска