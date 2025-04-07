В шести городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, во время которого загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске и Магнитогорске действие режима начнется в 17:00 7 апреля, в остальных городах — с 19:00. Загрязняющие вещества в муниципалитетах региона продолжат скапливаться до 9:00 9 апреля. Ранее неблагоприятные метеоусловия сохранялись в отдельных городах области с 24 по 31 марта.

Виталина Ярховска