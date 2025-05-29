«Зенит» объявил, что сохранит руководство и тренерский штаб

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о сохранении руководства и тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Семак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Семак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пост главного тренера «Зенита» с 2018 года занимает Сергей Семак. Председателем правления клуба является Александр Медведев.

«По результатам заседания принято решение о сохранении состава совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды. Стратегия клуба остается неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-й сезон: золотые медали в чемпионате РПЛ (Российской премьер-лиги.— ''Ъ'')»,— говорится в заявлении петербургской команды.

По итогам сезона «Зенит» стал вторым в турнирной таблице РПЛ, уступив чемпионство «Краснодару». Также команда не смогла выйти в Суперфинал «Фонбет» Кубка России, проиграв в финале «Пути РПЛ» московскому ЦСКА. Впервые с сезона-2017/18 «Зенит», который в этом году отмечает столетие, не завоевал ни чемпионство, ни Кубок страны.

Таисия Орлова