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Трафик на юг по М-4 «Дон» летом может вырасти на 7-9%

Рост автомобильного трафика на трассе М-4 «Дон» в летний сезон 2025 года может увеличиться на 7-9% по отношению к прошлому году. Об этом РБК Краснодар рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на форуме дорожных инициатив в Сочи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным эксперта, пик загруженности трассы придется на июль-август.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области будут действовать временные ограничения для проезда тяжелого транспорта. Ввести его планируют с 1 июля по 30 сентября 2025 года в Чертковском районе.

Наталья Белоштейн

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