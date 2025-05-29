Минтранс Ростовской области вводит летние ограничения для тяжелых фур

В Ростовской области будут действовать временные ограничения для проезда тяжелого транспорта. Ввести запрет планируют с 1 июля по 30 сентября 2025 года в Чертковском районе, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно информации, данные ограничения распространятся на передвижение грузовиков массой более 26 т. по участку дороги от федеральной трассы «Дон» через х. Сетраки, Лозовой до х. Артамошкин. Для большегрузных машин организуют альтернативный объезд по автотрассе М-4 «Дон».

В ведомстве пояснили, что запрет вводится в рамках плановых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в летний период. Легковые автомобили и грузовики весом до 26 т смогут пользоваться дорогой без ограничений.

Водителям тяжелых транспортных средств рекомендуется заблаговременно планировать альтернативные маршруты для проезда по территории Чертковского района.

Валентина Любашенко