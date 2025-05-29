Тренер вратарей попрощался с ярославским «Локомотивом»

Тренер вратарей ярославского ХК «Локомотив» Рашит Давыдов покидает клуб после четырех сезонов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, разместив обращение тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что Рашит Давыдов работал с вратарями «Локомотива» с осени 2021 года. В 2024 году он вместе с командой стал серебряном призером КХЛ, а в 2025 году — обладателем Кубка Гагарина. Как подчеркивали в КХЛ, тренер Рашит Давыдов стал первым тренером, выигравшим четыре Кубка Гагарина, — 2012, 2013, 2017 и 2025.

«Горжусь тем, что был частью этой боевой команды, этого дружного коллектива на протяжении последних четырех сезонов. Мы все вместе прошли длинный путь становления чемпионской команды. Путь непростой, но интересный для меня как для тренера»,— приводит клуб слова тренера.

Рашит Давыдов поблагодарил главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина за приглашение в тренерский штаб, президента клуба Юрия Яковлева за доверие, а также весь тренерский штаб «за сплоченность и высокий уровень профессионализма». Отдельно тренер поблагодарил игроков.

«Навсегда останется со мной чувство профессионального удовлетворения от совместной работы с Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком. Хочу отметить их отношение к делу, терпение и целеустремленность, их профессионализм и постоянное желание развиваться и совершенствоваться. Пожалуй, эта пара вратарей, причем именно пара, была лучшей в моей 20-летней клубной тренерской деятельности»,— рассказал Рашит Давыдов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что нападающий «Локомотива» Даниил Бут и защитник ярославцев Дмитрий Симашев подписали контракты с клубом НХЛ «Юта».

Алла Чижова