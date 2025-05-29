Котлован для метротрамвая на улице Овчинникова в Челябинске готов на 90%

Монтажная камера метротрамвая на улице Овчинникова в Челябинске, из которой начнется проходка перового тоннеля в сторону площади Революции, готова на 90%. Строителям осталось забетонировать лоток для последующего старта тоннелепроходческого комплекса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Подрядчик начал заливку 400 кубометров бетона в основание лотка. Для сооружения надежного каркаса работы необходимо проводить непрерывно. После «схватывания» бетона несколько недель за прочностью конструкции будут следить, чтобы подготовить ложе для щита. Китайская корпорация CRCC, чья дочерняя компания ООО «16-ое управление СиАрСиСи» будет рыть тоннели, готовит к транспортировке в Челябинск тонеллепроходческий комплекс. Старт работ планируется в третьем квартале этого года.

На второй площадке на проспекте Победы, где будет расположена станция метротрамвая «Улица Косарева», строители тоже готовят стартовый котлован для проходки в сторону Торгового центра. Из зоны производства работ переложили большую часть коммунальных городских сетей, ведется устройство ограждающих конструкций монтажной камеры из свай. Затем здесь установят металлические каркасы и зальют их бетоном.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине мая генеральный подрядчик метротрама АО «Моспроект-3» заключил контракт на строительство тоннелей с ООО «16-ое управление СиАрСиСи» на сумму 8,8 млрд руб. Исполнителю нужно проложить тоннели протяженностью 6 км от улицы Овчинникова до улицы Карла Маркса.

Виталина Ярховска