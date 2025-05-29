Председателем думы Ревды выбран Андрей Мокрецов

Депутаты думы Ревды (Свердловская область) на первом заседании выбрали в качестве спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»), который занимал эту должность в предыдущем созыве. Информацию об этом он подтвердил «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мокрецов (справа) на заседании думы Ревды

Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Андрей Мокрецов (справа) на заседании думы Ревды

Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

Вице-спикером был выбран участник СВО Андрей Волков (ЕР). За обе кандидатуры депутаты нового созыва проголосовали единогласно.

Новый созыв думы Ревды был избран на досрочном голосовании, прошедшем 18 мая. В состав представительного органа вошли 19 представителей «Единой России» и один депутат от ЛДПР. Кандидаты от «Новых людей», партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», КПРФ и самовыдвиженцы участвовали в выборах, но не набрали достаточного количества голосов. Местный горком КПРФ заявил, что не считает голосование легитимным, в региональных отделениях Компартии и «Новых людей» заявили о нарушениях на выборах.

Напомним, депутаты думы 26 февраля приняли решение о самороспуске. Причиной послужил конфликт между представителями «Единой России» и оппозиционным ей объединением КПРФ и СРЗП. Последнее блокировало принятие решения о необходимых поправках в устав города. В результате оппозиционные депутаты добились смены спикера на Вениамина Тарова (СРЗП), однако разногласия сохранились, и вскоре большинством голосов было принято решение о прекращении работы созыва думы.

Подробнее о том, как прошли выборы в новый созыв думы, — в материале «Теперь без красного»