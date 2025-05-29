Аренда «однушки» в Сочи за пять лет подорожала в два раза

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Сочи за последние пять лет увеличилась вдвое, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «Циан.Аналитика». Если в мае 2020 года снять «однушку» можно было за 25,2 тыс. руб. в месяц, то в 2025 году аренда обходится в 50,8 тыс. руб. Похожие темпы роста зафиксированы в сегментах двухкомнатных и трехкомнатных квартир — с 51,4 тыс. до 86,2 тыс. руб. и с 82,2 тыс. до 125,4 тыс. руб. соответственно. Стоимость аренды студий выросла с 27,9 тыс. до 44,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценке аналитиков, рынок аренды в целом демонстрирует признаки стабилизации: по сравнению с маем 2024 года аренда «однушек» подешевела на 6%, тогда как двух- и трехкомнатные квартиры подорожали на 6 и 5% соответственно. Лидером по числу предложений остается Центральный район города, его доля составляет 54%, что несколько ниже уровня 2023 года (56%). Стабильным остается спрос на жилье в Хостинском районе (30%), а доля Адлерского района увеличилась с 12% до 14%.

Сезонная активность арендаторов в Сочи не совпадает с общероссийскими тенденциями: в курортном городе пик спроса приходится на октябрь—ноябрь, когда приезжают на зимовку, тогда как в январе—марте наблюдается спад. При этом на рынке купли-продажи жилья сохраняется выраженный рост: за год стоимость «вторички» увеличилась на 12%, достигнув 354 тыс. руб. за кв. м. Новостройки подорожали на 18% — до 635 тыс. руб. за кв. м. Даже без учета элитных комплексов рост составил с 414 тыс. до 446 тыс. руб.

Несмотря на сохраняющийся интерес к недвижимости на черноморском побережье, эксперты отмечают снижение инвестиционной привлекательности сочинского рынка. Это связано с высокой стоимостью входа, превышающей московские показатели, непрозрачностью сделок и конкуренцией со стороны банковских вкладов и других финансовых инструментов.

Вячеслав Рыжков