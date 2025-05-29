Лавров заявил о попытках Запада милитаризировать Арктику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки стран НАТО милитаризировать Арктику. По его словам, такие действия требуют «адекватной реакции».

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«Эти неблагоприятные тенденции требуют адекватной реакции, как концептуальной, так и практической. Убеждены, что так считают и большинство других государств Евразии, которые такая ситуация не может устраивать»,— сказал Сергей Лавров на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» говорил, что российская сторона готова к развитию Вашингтоном арктических морских коммуникаций и считает «очень сильными» позиции России в Арктике. При этом он отметил предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике, в том числе в части совместных с США экономических проектов.

В июле 2024 года Пентагон обновил стратегию по Арктике, которая, по утверждению американской стороны, «превращается в арену для стратегического противостояния». Власти США выразили озабоченность сотрудничеством Китая и России в Арктическом регионе. В Кремле сочли стратегию конфронтационной. Тем временем НАТО планирует создать объединенный центр управления воздушными операциями в Арктике. Как писала FT, расширить военное присутствие в Арктике планирует Великобритания.

Лусине Баласян