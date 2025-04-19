FT: Британия может расширить военное присутствие в Арктике

Великобритания должна расширить свое военное присутствие в Арктике, поскольку регион становится все более спорным, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на обзор оборонной политики правительства страны. В документе указано, что регион становится все более спорным из-за расширения водных территорий в результате таяния льдов.

Собеседники FT сказали, что правительство Великобритании, учитывая данные обзора, может увеличить инвестиции в создание беспилотников и другие передовые технологии. Кроме того, на основе документа властям будет рекомендовано активизировать оборонную деятельность в Арктике.

В обзоре указано, что таяние льдов открывает доступ к природным ресурсам Арктики, включая нефть, газ, минералы и редкоземельные металлы. FT отмечает, что Лондон уже выражал обеспокоенность по поводу усиливающейся милитаризации региона, в том числе со стороны Москвы и Пекина.

Документ подтверждает подход Великобритании к обороне, который основан на принципе «НАТО прежде всего». Он также включает призыв к сбалансированным инвестициям в корабли, самолеты, наземные транспортные средства.