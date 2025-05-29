В Ростове полицейские изъяли из гаража 10 тысяч живых раков без маркировки

Во время операции «Путина-2025» сотрудники полиции в одном из гаражей Ростова-на-Дону обнаружили более 10 тыс. живых раков без маркировки, предназначенных для продажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Изъятые раки. Фото пресс-службы ГУ МВД России по РОстовской области Фото: Изъятые раки. Фото пресс-службы ГУ МВД России по РОстовской области

Общий вес членистоногих составил боле 515 кг. «На место происшествия были вызваны специалисты научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также представители управления Россельхознадзора. Общая стоимость найденных водных животных составила чуть более 743 тыс. рублей»,— говорится в сообщении ведомства.

По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта немаркированных раков возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ. В полиции отметили, что есть основания полагать, что одним из недобросовестных предпринимателей является 37-летний житель Ростовской области. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн