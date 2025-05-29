Питание в нижегородских школах и детсадах подорожает на 5,8%

С 1 июля 2025 года в Нижнем Новгороде увеличится минимальная стоимость питания в образовательных учреждениях, устанавливаемая горадминистрацией. Оно по всем категориям подорожает на 5,8%, следует из постановления мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В детсадах стоимость для детей до трех лет составит не менее 169,87 руб. в день, от трех до семи лет — 189,13 руб.

Завтрак в школах подорожает до 96,63 руб., обед — до 115,96 руб., полдник — до 44,7 руб.

Стоимость питания в санаторной школе увеличится до 308,02 руб. Его оплачивают за счет городского бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», ряд категорий школьников в Нижнем Новгороде питаются бесплатно. Среди них дети участников СВО.

Галина Шамберина