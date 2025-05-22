Дети нижегородских следователей, работающих в Донбассе, получат льготное питание

Власти Нижнего Новгорода намерены распространить льготное питание в школах на детей сотрудников областного СУ СКР, командированных в новые регионы. Соответствующие поправки рассмотрели на заседании комиссии гордумы по соцполитике 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно документу, бесплатное питание будут получать дети, один из родителей которых является сотрудником СУ СКР, исполняющим обязанности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях — на период проведения СВО и после возвращения из командировки. Также льготы будут сохраняться, в случае гибели сотрудников в период СВО или пропажи без вести.

В связи с изменениями в 2025 году дополнительно потребуется 326 тыс. руб., это финансирование будет осуществляться в рамках текущих ассигнований по отрасли «Образование». Всего таких детей сейчас насчитывается 21 человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте льготное питание в Нижнем Новгороде распространили на детей, чьи родители вынужденно покинули Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Галина Шамберина