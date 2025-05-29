Суд вынес приговор семейной паре из Ставрополья за подготовку теракта на ж/д

Супруги из Михайловска Ставропольского края получили 16 и 13 лет лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в конце 2022 года мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб, выразив готовность участвовать в деятельности против безопасности России. В начале 2023 года он посвятил в свои планы жену. По заданию СБУ фигурант извлек из тайника в селе Московское самодельные взрывные устройства, которые вместе с супругой активировал.

Суд признал супругов виновными в приготовлении к совершению теракта, покушении на незаконное хранение взрывных устройств, пособничестве в подготовке теракта и государственной измене (по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение взрывных устройств группой)..

Николай Аксенов