КС постановил разработать режим использования земель в Прибайкальском нацпарке

Конституционный суд (КС) РФ поддержал обращение правительства Иркутской области о внесении изменений в правовое регулирование о разрешении сельхоздеятельности в поселениях на территории Прибайкальского нацпарка, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о 112 тыс. га земель на территории Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов Приангарья. Согласно решению КС, законодателю и правительству теперь предстоит внести изменения в правовое регулирование, чтобы установить режим и пределы разрешенного использования земель сельхозназначения, которые входят в состав парка.

Правовая неопределенность возникла из-за постановления Совета министров РСФСР «О создании Прибайкальского национального парка» от 1986 года. Тогда в состав парка были включены 112 тыс. га земель сельхозпредприятий Госагропрома РСФСР без изъятия из хозяйственной эксплуатации. Согласно позиции областного правительства, это решение нарушило права их правообладателей.

«До принятия новых законов эти участки продолжают сохранять особый природоохранный статус по сравнению с иными аграрными землями»,— говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Действующее регулирование не позволяет предоставлять физическим и юридическим лицам в аренду участки на территории нацпарка под фермерские работы, а также строительство социальных, культурных объектов и частных жилых домов. Допускается выделение участков в аренду только для строительства рекреационных и туристических объектов.

Александра Стрелкова