На Кубани приняли закон о правовом просвещении населения

Депутаты Заксобрания Краснодарского края на очередной 60-й сессии приняли краевой закон о правовом просвещении граждан. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как заявил присутствовавший на заседании прокурор Кубани Сергей Табельский, государственная политика в этой сфере нацелена на формирование устойчивого уважения к закону, преодоление правового нигилизма и повышение общей правовой культуры, включая юридическую осведомленность граждан. Он подчеркнул, что органы власти всех уровней в пределах своей компетенции участвуют в реализации мероприятий по правовому просвещению.

Принятый документ систематизирует подход к работе в этом направлении: в нем даны определения понятий «правовое просвещение граждан» и «субъекты правового просвещения», обозначены ключевые цели, принципы и задачи, а также определены полномочия органов власти Краснодарского края в данной сфере.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что инициатива прокуратуры очень своевременна и актуальна.

«Она содержит в себе широкий спектр норм, применение которых позволит кубанцам не только не совершать по незнанию ряда ошибок на ровном месте, но и повысить собственный уровень правовой культуры в целом, сформировать в обществе устойчивое уважение к закону, внедрить в него идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения установленных законом правил»,— отметил он.

Леонид Ломакин