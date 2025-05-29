Депутата в Златоусте лишили мандата после хищения бюджетных средств
На заседании горсобрания Златоуста 29 мая лишили полномочий депутата Виктора Рощупкина, похищавшего бюджетные средства, которые выделялись ему на общественную работу. Представление, внесенное городской прокуратурой в адрес председателя Алексея Карюкова, об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, удовлетворили, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Прокуратура установила, что в 2020-2022 годах Виктор Рощупкин составлял от имени граждан фиктивные обращения. Они касались оказания финансовой помощи, организации туристических поездок, поздравлений граждан с праздниками, а также премирования помощника депутата. После господин Рощупкин предоставлял документы для оплаты в кассу горсобрания. В одном из обращений местный житель якобы просил материальной помощи на покупку краски и кисточек для оформления подъезда и замену сантехнического оборудования. Домом, где находилась его квартира, управляла компания ООО «УКНД-Златоуст», директором которой являлся сам депутат.
Виктор Рощупкин не принял меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, к которому может привести личная заинтересованность, отмечают в пресс-службе прокуратуры. Это стало основанием для прекращения полномочий. По результатам голосования принято решение об увольнении депутата в связи с утратой доверия.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года Златоустовский городской суд признал депутата горсобрания Виктора Рощупкина виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа 800 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, в течение двух лет.