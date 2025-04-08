В Златоусте суд приговорил депутата к штрафу за мошенничество

Златоустовский городской суд признал депутата горсобрания Виктора Рощупкина виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа 800 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти в течение двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После изучения приговора, надзорное ведомство рассмотрит целесообразность обжалования решения.

Суд установил, что в 2020-2022 годах депутат и директор управляющей компании похитил из кассы организации около 360 тыс. руб. под предлогом передачи подрядчикам в качестве оплаты работ по содержанию многоквартирных домов. Фактически работа не выполнялась, руководитель изготавливал фиктивные договоры подряда и акты сдачи-приемки. Похищенными деньгами распоряжался по собственному усмотрению.

Помимо этого, депутат составлял от имени граждан фиктивные обращения в собрание депутатов Златоуста об оказании финансовой помощи. Таким образом он похитил из муниципального бюджета 160 тыс. руб.

Подсудимый возместил причиненный ущерб. По данным СМИ, в последнем слове депутат заявил, что не совершал преступлений и просил его оправдать.