Выплаты добровольцам СВО в Сочи увеличили до 500 тысяч рублей

Городское собрание Сочи единогласно одобрило предложение мэра Андрея Прошунина о повышении единовременной выплаты для участников СВО до 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эта выплата предназначена для добровольцев, которые подписали контракт с Министерством обороны РФ через сочинский военкомат после 1 июня 2025 года. В совокупности с федеральными и региональными дотациями общая поддержка составит 2,4 млн руб.: 400 тыс. от Минобороны РФ, 1,5 млн от губернатора Краснодарского края и 500 тыс. — от муниципалитета.

Андрей Прошунин отметил, что решение о повышении выплаты из городского бюджета принято и добровольцы, заключившие контракт в Сочи, получат 500 тыс. руб. Для этого не требуется регистрация в городе, достаточно гражданства РФ.

В Сочи работает Координационный совет, который оказывает помощь мобилизованным и добровольцам. В его состав входят представители администрации, Городского собрания, Общественной палаты, военкомата и общественных организаций. Каждой семье участника спецоперации назначен куратор из администрации для решения текущих вопросов.

Общий объем материальной помощи участникам СВО и их семьям из Сочи составляет около 100 млн руб. Средства из благотворительного фонда «Скорей добрей» используются для покупки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, а также для праздничных подарков. С начала спецоперации в зону СВО было отправлено более 2,3 тыс. т гуманитарной помощи.

В Сочи реализуется 12 муниципальных мер поддержки для участников СВО и их семей. К ним относятся освобождение от платы за детский сад, внеочередное зачисление в дошкольные учреждения, бесплатное питание и проезд для школьников, доступ к кружкам и секциям без оплаты, а также приоритет при распределении путевок в оздоровительные лагеря. При рождении ребенка семья участника СВО получает 50 тыс. руб., а в случае гибели военнослужащего — 100 тыс. руб.

Администрация города совместно с медицинскими, культурными и туристическими организациями разработала единый абонемент для семей участников СВО, который предоставляет бесплатный доступ к музеям, кинотеатрам, паркам, Кавказскому заповеднику и Сочинскому национальному парку, а также к медицинским обследованиям. В проекте участвуют около 30 предприятий.

Мария Удовик