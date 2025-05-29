В Анапе приняли нормативный акт о приостановке туристического налога

Совет города-курорта Анапа решил приостановить сбор туристического налога в текущем году, сообщает пресс-служба городских властей.

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«Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС»,— сказал мэр города Василий Швец. Чиновник выразил уверенность, что эта мера поможет курортному бизнесу Анапы в непростой период.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,4 тыс. т мазута. Пляжи Анапы оказались на территории ЧС и на лето 2025 года закрыты для отдыхающих.

Участники рынка отмечают, что объем бронирований туров по России в этом году сократился, подробнее об этом — в материале «Заграницу накрыло турпотоком».