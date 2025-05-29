В Самаре задержали рецидивистку с партией смертельно опасного наркотика

В Кировском районе Самары задержали 42-летнюю рецидивистку с партией смертельно опасного наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России.

Сотрудники полиции задержали женщину, которая может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемая была доставлена в помещение железнодорожной станции Средневолжская, где в присутствии понятых в ходе осмотра обнаружили и изъяли сверток из прозрачного полиэтилена с 13 г карфентонила. Данное средство применяется в ветеринарии в качестве транквилизатора для усыпления слонов и крупных животных. Для человека этот наркотик смертельно опасен, его малейшая передозировка приводит к летальному исходу.

В отношении 42-летней женщины следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Подозреваемую поместили под стражу. Она была неоднократно судима за мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и трижды за незаконный оборот наркотиков.