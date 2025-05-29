В Германии оспорили «углеродную нейтральность» Apple Watch

Германская некоммерческая организация Немецкая экологическая помощь (Deutsche Umwelthilfe, DUH) подала иск к корпорации Apple в окружной суд Франкфурта. DUH обвиняет компанию в гринвошинге, то есть в том, что она выступает с ничем не подкрепленными утверждениями об экологичности своей продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Orbegozo / Reuters Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Речь идет об утверждениях об «углеродной нейтральности» умных часов Apple Watch. По мнению DUH, эти утверждения являются простой рекламой и не соответствуют действительности. Сама Apple заявляет, что выбросы при производстве часов компенсируются ее проектами по высаживанию деревьев в Парагвае. В DUH отмечают, что такие деревья вырубают каждые 10–12 лет, кроме того, они не могут компенсировать вредных выбросов при производстве гаджетов.

В последние годы компании регулярно оказываются в центре обвинений в гринвошинге. Среди компаний, которые экологи и регуляторы обвиняли в ничем не подкрепленных заявлениях такого рода,— KLM, Adidas, New Balance, Unilever, Shein.

Яна Рождественская