Главу Алтайского управления водопроводов обвинили в превышении полномочий

Гендиректору АО «Алтайское управление водопроводов» предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, фигурант дела в 2023-2024 годах поручил директору дочернего предприятия возместить ООО «Сбытсервис» затраты, которые организация понесла в рамках договорных обязательств, связанных с начислением и взысканием денежных средств, а также по приему и сбору платежей от абонентов. При этом, установили правоохранители, по условиям договора компания должна компенсировать комиссию за оплату услуг в рамках работы системы сбора и обработки платежей, а также комиссию за услуги банков, банковские и судебные расходы.

Ущерб краевому бюджету следствие оценивает в 14 млн руб. Уточняется, что после возбуждения уголовного дела глава учреждения скрылся. «Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям он был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова