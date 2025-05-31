Что известно о детях

1 июня в мире ежегодно отмечают День защиты детей. Конвенция о правах ребенка, ратифицированная большинством стран мира, относит к таковым «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Естественно, встречаются разные исключения, однако в целом по поводу возрастных границ детства нет таких больших расхождений, как с молодежью, возраст которой может заходить хорошо за 30, а иногда и за 40 лет. В честь праздника мы решили повнимательнее присмотреться к самой юной возрастной категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выходите дети в Африке гулять

По последним данным ЮНИСЕФ (на 2023 год), в мире насчитывается 2,4 млрд людей в возрасте до 18 лет. Таким образом, 30% населения Земли — дети. Из них 654 млн (8%) — малыши в возрасте до пяти лет. По прогнозам демографов, в дальнейшем, на фоне глобального снижения рождаемости, доля детского населения в среднем по всем странам будет сокращаться, а пожилого, наоборот, расти.

Самым молодым континентом мира можно назвать Африку, особенно регион к югу от Сахары, где почти каждый второй (48%) не достиг совершеннолетия. В Центрально-Африканской Республике, к примеру, этот показатель ближе к 60%, в Нигере — 54%. Среди неафриканских стран лидер Афганистан — каждый второй (50,1%) там моложе 18 лет. Все страны входят в топ-10 лидеров по уровню рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исключены государства с населением до 100 тыс. человек (Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан)

Исключены государства с населением до 100 тыс. человек (Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан)



Самым пожилым континентом, напротив, является Европа (18% детского населения). Помимо европейских стран на этом конце рейтинга также представители Восточной Азии. В том числе Южная Корея — страна с самой низкой рождаемостью.

Как вы детку назовете

Данные о самых популярных именах регулярно собираются и публикуются в разных странах. Эксперты игрового портала LetterSolver попытались свести их воедино. Их изыскания показали, что самое популярное женское имя — Мария и его вариации, мужское — Мохаммед. Они чаще всего возглавляют топы популярности в разных странах. В США, по данным на 2023 год, девочек чаще всего называют Оливия, мальчиков — Лиам. В странах Европы в топах женских имен София, мужских — Ноа. В России детям чаще всего дают имена София и Александр.

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Эти данные в целом бьются с российскими источниками. Информационно-аналитический портал ЕГР ЗАГС подтверждает, что самыми популярным именем для девочек в России в настоящее время является София. Причем оно занимает первую строчку все последние пять лет, по которым представлены данные. В топ-5 женских имен также входят Ева, Анна, Варвара и самая популярная на мировом уровне Мария. У мальчиков Александр занимает второе место после Михаила. Также в лидерах предпочтений Артем, Тимофей и Матвей. Глобальный лидер Мухаммад в России возглавляет топы популярности в некоторых регионах, причем не только в кавказских республиках (Дагестан, Чечня, Ингушетия), но и, к примеру, в ХМАО.

Примечательна ситуация с именем Алекса в США. Эксперты фиксируют значительное сокращение его популярности в последние десять лет и связывают это с появлением умной колонки Alexa от Amazon. В России имя Алиса также плавно выходит из моды. По крайней мере, к такому выводу пришел журнал «Тинькофф», проводивший свое исследование об именах. Однако есть ли тут связь с колонкой от «Яндекса» — неизвестно.

Космос подождет

Также прошла мода на такие имена, как Юрий и Валентина, последний всплеск популярности которых пришелся на 1960-е, во время космических полетов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Космос отошел на вторые роли и в детских мечтах о будущем. Новое поколение уже не грезит стать космонавтами, в топе другие приоритеты. В 2019 году широкий резонанс получил опрос Harris Poll и Lego, приуроченный к 50-летию высадки человека на Луну. Выяснилось, что большинство опрошенных детей в США и Великобритании предпочли бы профессию видеоблогера, а не астронавта. В отличие от китайских детей, которым по-прежнему интереснее космос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опросе участвовали 3 тыс. детей из трех стран в возрасте от 8 до 12 лет. Респондентам предоставлялся выбор из пяти указанных профессий, можно было выбрать несколько

В опросе участвовали 3 тыс. детей из трех стран в возрасте от 8 до 12 лет. Респондентам предоставлялся выбор из пяти указанных профессий, можно было выбрать несколько



Более позднее исследование в США подтвердило тенденцию: американские подростки хотят быть YouTube-блогерами или стримерами (11%). В топ-5 их предпочтений также вошли профессии врача, музыканта, актера и спортсмена. Астронавт помимо вышеперечисленных проигрывает и киберспортсмену, и инфлюенсеру, находясь на одной строчке с селебрити. Британские дети также предпочли бы стать футболистами (опрос проводился во время «Евро»-2024), геймерами или стримерами (по 17%), на худой конец разработчиками видеоигр (16%). Астронавтами мечтают быть лишь 7%. Еще меньше (4%) хотели бы занять кресло премьер-министра.

В России опрос ресурса Работа.ру, приуроченный к прошлогоднему Дню космонавтики, показал, что трудиться на орбите хотят 3% детей. Ну а большинство выбрало бы IT-специальности или робототехнику. Правда, в этом опросе участвовали не сами дети, а их родители. И более 40% из них признались, что уже откладывают деньги на реализацию профессиональных мечтаний своих детей или планируют начать это делать вскоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России

В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России



Дорогие детки

Как показывают различные исследования, вырастить ребенка — дело недешевое. К примеру, по данным ОЭСР, которая ранжирует страны по уровню расходов на детсады, дороже всего дети обходятся жителям США, Новой Зеландии, Кипра и Чехии. Там на эти цели идет около 30% зарплаты родителей. Больше 20% уходит в Великобритании, Ирландии, Швейцарии. Сравнительно доступны, например, детсады в Германии, где расходы составляют лишь около 1%. Практически ничего не платят в Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии.

В 2023 году финансовый портал Insider Monkey представил свой рейтинг 25 стран, в которых дороже всего растить детей. Он учитывает расходы на образование, здравоохранение и общую стоимость жизни. На первом месте оказалась Швейцария, на 25-м — Уругвай. Ни одна из африканских стран в рейтинг не попала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс для каждой страны рассчитывался с учетом показателей: стоимость жизни, расходы на образование и здравоохранение. Максимальный показатель 10. Дан топ-10 из 25 стран-лидеров рейтинга

Индекс для каждой страны рассчитывался с учетом показателей: стоимость жизни, расходы на образование и здравоохранение. Максимальный показатель 10. Дан топ-10 из 25 стран-лидеров рейтинга



На уровне стран статистика такова. В США, по данным Brookings Institution, чтобы вырастить ребенка семье со средним достатком, потребуется $310 605. И это не считая расходов на колледж. В Великобритании, по оценкам благотворительной организации CPAG, траты достигают £260 тыс. для пары и £290 тыс. для одинокого родителя. По подсчетам статистического ведомства Канады, расходы от рождения до совершеннолетия составят в среднем 293 тыс. канадских долларов. Если ребенок останется жить с родителями до 22 лет,— еще плюс 68–117 тыс.

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В Китае, по оценкам местной исследовательской компании Yuwa Population Research, траты на ребенка от рождения до 18-летия достигают в среднем 538 312 юаней (около $75 тыс.). В городах — в два раза больше, чем в деревне: 666 699 юаней ($93 тыс.) против 364 868 юаней ($51 тыс.). А в пересчете на ВВП на душу населения они даже выше, чем у британских и американских семей, и уступают только южнокорейским.

В Польше, по данным на 2024 год, семья с одним ребенком должна выложить 346 тыс. злотых ($93 тыс.). В ЮАР — около 3 млн рэндов ($167 тыс.), из них четверть уйдет на обучение в университете. Оценки для России недавно называла доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина: полноценное воспитание и образование обойдется в 1,2–3,6 млн руб.

Ольга Шкуренко