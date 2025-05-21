Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 47,1 млн рублей

За неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 47,1 млн руб., следует из данных региональных управлений МВД. О подобных случаях в Липецкой и Тамбовской областях не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ущерб составил свыше 5 млн руб.: из них 3 млн руб. взяли в кредит. Одной из пострадавших стала 72-летняя жительница Старого Оскола. Злоумышленники позвонили пенсионерке и убедили ее в необходимости декларирования сбережений. Пострадавшая сложила в коробку более 2 млн руб. и отдала их по указанию звонившего прибывшему курьеру.

В Воронежской области с 15 по 21 мая сумма ущерба от мошеннических действий составила более 38 млн руб. Жительнице облцентра поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей управляющей компании дома. Звонившая сообщила о предстоящей проверке счетчиков газа и света и для подтверждения заявки попросила назвать код из СМС-сообщения. Не обратив внимание на то, что поступившее сообщение было от портала госуслуг, потерпевшая продиктовала код. Позже она получила уведомление об оформлении документов в личном кабинете и рекомендацию связаться со службой безопасности по указанному номеру телефона. В результате гражданка перевела мошенникам около 900 тыс. руб.

В Курской области пенсионерке поступил звонок от неизвестного, представившегося работником энергетической компании. Мошенник убедил ее установить приложение в телефоне и продиктовать код из поступившего СМС-сообщения. Позже потерпевшей позвонил еще один человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. В результате обналичила «крупную сумму» и отправила деньги на счет злоумышленников. Позже, следуя инструкциям, местная жительница продала автомобиль и направила полученные средства на счет аферистов. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн руб.

В Орловской области 56-летней жительнице поступил звонок от неизвестного, представившегося работником почты. Злоумышленник попросил назвать код из СМС для подтверждения готовности получить посылку. Позже потерпевшей позвонил еще один человек. Следуя его инструкциям, орловчанка перевела мошенникам 2,3 млн руб.

Неделей ранее жители Черноземья потеряли из-за дистанционных мошенничеств как минимум минимум 40,5 млн руб.

Ульяна Ларионова