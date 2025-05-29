Реконструкцию «Хандагайты» в Туве не успеют завершить в 2025 году

Срок завершения реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на российско-монгольской границе вновь будет перенесен. Это следует из сообщения правительства Республики Тыва по итогам совещания, которое провел глава региона Владислав Ховалыг.

«При посещении объекта ответственные специалисты проинформировали главу региона о том, что прилагаются все усилия для завершения в текущем году только первого этапа работ»,— говорится в сообщении.

Работы АО «Институт Оргэнергострой» ведет по контракту с «Росгранстроем». Реконструкция началась в 2022 году и первоначально планировалось завершить строительно-монтажные работы в декабре 2023 года. В сентябре 2023 года сообщалось о том, что срок сдачи объекта переносится на 2024-й. Затем срок был продлен до конца 2025-го.

По данным республиканского правительства, запуск многостороннего режима в «Хандагайты» является ключевым фактором в создании транспортного коридора из Сибири в Монголию и Китай через территорию Тувы.

Валерий Лавский