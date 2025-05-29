Средняя цена квадратного метра в новостройках Ижевска выросла на 21% за год

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижеска составила 124,8 тыс. руб. в мае, что на 21% выше, чем годом ранее, следует из данных исследования сервиса «Циан.Аналитика». За месяц прирост составил 0,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Коррекция ключевой ставки (или даже устные сигналы о возможности ее снижения) могут активизировать спрос на рыночную ипотеку, а также привлечь на рынок жилья держателей депозитов. В таких условиях цены предложения в новостройках продолжат увеличиваться на 0,5-1,0% в месяц»,— отметила эксперт сервиса Елена Бобровская. Она добавила, что фактором роста рынка может стать и расширение применения семейной ипотеки.

Напомним, разрыв цен за 1 кв. м между первичным и вторичным рынками недвижимости в Ижевске в мае составил 23% — 125,1 и 102 тыс. руб. за «квадрат» соответственно. Разница показателей в городе равна среднероссийскому значению.