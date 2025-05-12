Цены на жилье в новостройках Ижевска опередили «вторичку» в мае на 23%

Разрыв цен за 1 кв. м между первичным и вторичным рынками недвижимости в Ижевске в мае составил 23% — 125,1 и 102 тыс. руб. за «квадрат» соответственно, следует из исследования сервиса «Циан.Аналитика». Показатель разрыва в городе равен среднероссийскому значению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Разрыв цен между "первичкой" и "вторичкой" продолжает увеличиваться, к настоящему времени он достиг уже 23% — это рекордное значение. Цены в новостройках продолжают расти быстрее, чем в готовом жилье даже после завершения льготной ипотеки»,— сказала эксперт сервиса Елена Бобровская о российском рынке недвижимости.

Эксперт назвала среди факторов роста цен в новостройках увеличение числа скидок, размер которых однако «невелик», сокращение выхода новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, а также увеличение себестоимости строительства. Госпожа Бобровская добавляет, что на вторичном рынке таких стимулов нет. «В большинстве городов цены предложения фактически стагнируют»,— сказала она.

Напомним, по данным Удмуртстата, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Удмуртии составила 113,7 тыс. руб. в первом квартале 2025 года, на вторичном — 88,8 тыс. руб. По каждому из секторов республика заняла 8-е место в ПФО.