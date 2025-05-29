Спад спроса на сельхозтехнику вызвал снижение зарплат на Ростсельмаше

Ключевым фактором введения вынужденных отпусков и снижения зарплат сотрудников компании «Ростсельмаш» стало значительное падение спроса на сельскохозяйственную технику. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Минпромторг.

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В ведомстве отметили, что эта проблема затрагивает не только предприятия группы «Ростсельмаш», но и всю отрасль сельхозмашиностроения. Ситуация обусловлена несколькими факторами: масштабным обновлением парка агротехники в предыдущие периоды, возросшей стоимостью заемных средств и сниженной доходностью аграрных компаний.

Результатом спада потребительского интереса стало переполнение складов готовой продукцией. Для поддержки отечественных изготовителей министерство реализует комплекс мер по активизации спроса, высвобождению оборотного капитала и содействию в реализации техники.

«Одной из таких инициатив стала отсрочка уплаты утилизационного сбора до четвертого квартала 2025 года. Это решение позволит группе компаний "Ростсельмаш" направить около 25 млрд руб. на поддержание производства, сохранение рабочих мест и обеспечение необходимыми комплектующими»,— отмечают в пресс-службе Минпромторга.

Валентина Любашенко