Семейные традиции в коллекции Le Papa et Les Trois Fils

Название новой российской марки мужской одежды Le Papa et Les Trois Fils переводится как «Папа и три сына». «Папа» здесь олицетворение традиций, а «сыновья» — поколения, которые переосмысляют классику. В основе коллекции бренда лежит базовая мужская одежда с современными и актуальными силуэтами, материалами и оттенками. Трикотаж, брюки, джинсы, футболки и аксессуары — все это составляет основу любого мужского гардероба, поэтому в Le Papa et Les Trois Fils можно собрать себе готовый гардероб с нуля.

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В качестве рекламной кампании своей коллекции бренд пригласил нескольких героев поговорить о своих отцах. В серии роликов поучаствовали Антоха MC, Сосо Павлиашвили, SODA LUV, Отар Кушанашвили, Ладо Кватания и другие. Вся коллекция уже доступна для покупки на сайте марки.