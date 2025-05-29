По делу о гибели подростков в Байкальске задержали двух человек

В городе Байкальск Иркутской области задержаны два человека по подозрению в покупке алкоголя группе подростков, сообщает СК России по Иркутской области. Ранее правоохранительное ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Иркутской области Фото: СУ СК России по Иркутской области

Задержанные были допрошены. Их имена следствие пока не раскрывает.

Как писал «Ъ-Сибирь», ночью 28 мая один из молодых людей после вечеринки в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» убил четверых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После этого нападавший поджег дом и сам погиб в огне. Ход расследования уголовного дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Михаил Кичанов