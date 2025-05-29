В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов
В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
В праздничной программе также примут участие татарстанские артисты.
Мероприятие состоится 31 мая в 12:30 в концертном зале ПГУФКСиТ (деревня Универсиады, д. 35). Помимо концерта будет работать выставка достижений татарстанского химического комплекса, где свои разработки представят предприятия отрасли.
Посетители смогут ознакомиться с инновационными продуктами: от силиконовых герметиков до системы трубопроводов для капельного орошения.
Сергей Трофимов — советский и российский музыкант. Автор-исполнитель, поэт-песенник, он получил популярность благодаря своему творчеству в жанрах русского шансона и авторской песни. В 2011 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.