В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В праздничной программе также примут участие татарстанские артисты.

Мероприятие состоится 31 мая в 12:30 в концертном зале ПГУФКСиТ (деревня Универсиады, д. 35). Помимо концерта будет работать выставка достижений татарстанского химического комплекса, где свои разработки представят предприятия отрасли.

Посетители смогут ознакомиться с инновационными продуктами: от силиконовых герметиков до системы трубопроводов для капельного орошения.

Сергей Трофимов — советский и российский музыкант. Автор-исполнитель, поэт-песенник, он получил популярность благодаря своему творчеству в жанрах русского шансона и авторской песни. В 2011 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Артём Дергунов