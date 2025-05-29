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СЭГЗ начал производство двигателей для насосных станций самолета Sukhoi Superjet

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) начал производить электродвигатели для российских гидравлических насосных станций отечественного самолета Sukhoi Superjet, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, СЭГЗ будет поставлять новые электродвигатели бортового применения ДАТ-5.12 и ДТП-2.5 уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика». Организация производит импортозамещение насосные станции для Sukhoi Superjet. Они будут работать на электродвигателях СЭГЗ. Станции используют для обеспечения работы узлов и механизмов самолета, в частности, механизации крыла. Ими планируется заменить агрегаты на российских самолетах.

«Освоение нового типа продукции в условиях жесточайших экономических санкций в отношении России было серьезным вызовом. Мы справились»,— сказал генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев.Серийный выпуск указанных электродвигателей запустят до конца 2027 года. Объем производства будет корректироваться в зависимости от программы выпуска самолетов.

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