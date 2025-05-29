Суд в Санкт-Петербурге запретил трек иноагента Noize MC

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал трек рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом) «Кооператив "Лебединое озеро"» запрещенной в России информацией. Об этом руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила в Telegram-канале «Лебединое озеро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Иск о запрете композиции в конце апреля подавала городская прокуратура. В ведомстве заявляли, что трек рэпера «формирует негативное отношение к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам». Кроме того, в композиции используются унизительные и оскорбительные характеристики, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ».

По словам госпожи Лебедевой, суд нашел в треке «оправдание враждебного, ненавистнического отношения к людям», а также «высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя». Кроме того, суд указал, что трек наполнен нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к российским властям и армии и «вреден» для несовершеннолетних, так как «может нанести вред моральному и нравственному развитию детей».

В марте этого года композицию «Кооператив "Лебединое озеро"» вместе с другими треками рэпера («Криокамеры» и «Страна Дождей») удалили со стриминговых сервисов «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка».

Полина Мотызлевская