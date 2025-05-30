Весна предельная

На «Проспекте» Дома культуры «ГЭС-2» прозвучала новая партитура одного из лидеров московской композиторской сцены, в прошлом джазового музыканта Алексея Сысоева. Музыка для биг-бенда и квартета перкуссионистов называлась «Пределы контроля», но на самом деле это пересочиненная «Весна священная» Стравинского. Рассказывает Юлия Бедерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сысоев (на фото) сделал «Весну священную» Стравинского вновь шокирующей, но не агрессивной

Фото: пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2» Алексей Сысоев (на фото) сделал «Весну священную» Стравинского вновь шокирующей, но не агрессивной

Фото: пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2»

В последние сезоны «ГЭС-2» с ее полугодичными кураторскими программами, чем-то уютно напоминающими учебные семестры, стала одним из самых постоянных, надежных, концептуально гибких заказчиков и поставщиков по-разному резонансных новых партитур. Филармоническая публика обычно получает премьеры новой музыки в циклах музыки современной, где не звучат ни Шуберт, ни Бетховен. В «ГЭС-2», наоборот, новинки выходят в очередь с интерпретациями романтической или старинной музыки, от шлягерной до редкой. В таком соседстве по-новому воспринимаются не только звуки, но и смыслы, а музыка, с одной стороны, настаивает на собственной автореферентности, с другой — ее преодолевает. Так же как другие важные гэсовские премьеры — «Сезон призрачного мира» Валерия Воронова (диалог с воображаемым Мессианом), «Раскол» Антона Светличного (антиоперный дуэт с Мусоргским), коллективный «Тристан-проект» Сысоева, Сергея Петренко, Марка Булошникова, Армана Гущяна (разговор с «внутренним Вагнером» композиторов и слушателей), «Post» Владимира Горлинского (увертюра для внешнего и внутреннего пространства), две серенады Владимира Раннева и Ивана Бушуева (песни не только об умершем Малере),— новую «Весну» можно слушать как художественную «вещь», а можно как критику современности, как перпендикуляр или даже диагональ к ней.

Значимая часть «Пределов контроля» — произведений по мотивам «Весны священной» Стравинского, скандализировавшей парижскую общественность в 1913 году,— является воображаемой музыкой, хотя уровень громкости и плотности партитуры экстремален. Дело в том, что по методике «второго авангарда» в партитуре сочетаются компонированные и некомпонированные элементы: там, где наступают пределы авторского письма, начинается ансамблевая импровизация. Эти-то пределы и исследуются в композиции и производят изумительное впечатление своей структурной, приключенческой неразличимостью. Где-то внутри музыки все время проплывают элементарные частицы Стравинского или даже появляются в реальности как обособленные и переформулированные ритмические, цветовые, фактурные пятна, очертания, но в каком-то радужном тембровом сиянии, исходящем от традиционного биг-бенда. Пять разномастных саксофонов, четыре тромбона, три трубы, деревянные и банда, то апеллируя к расставленным в разных точках зала симфоническим ударным инструментам, создающим мерцающий каркас, то вырываясь из-под контроля, выступают в неожиданной роли радикального фри-джазового коллектива. У C-Jam Club Jazz Orchestra выходит отлично — без левацкого накала классического фри-джаза, без консервативной бендовой вальяжности.

«Весна» пересочинена так, что игнорирует проблему не только композиции и импровизации, камерной и симфонической музыки, но и консерватизма и модернизма. Все начинается с того же места, с которого начинается авангард Стравинского: с прихотливо-примитивистской мелодии у кларнета, за которой в партитуре столетней давности начинается сокрушительный сюжет о противостоянии / сплетении культурного и варварского. Но новая «Весна» трехчастна (ее квазибарочный силуэт — «медленно-быстро-медленно»), в ней ничего ничему не противостоит, а в финале никто не умирает — или так кажется. Ее жанр — фантазия, форма — концерт для «некультурного» оркестра, характер движения — контролируемая лавина. Первая часть подманивает слушателя не то реалистичной пластикой, не то смутной «энергетикой» некоего импрессионистского блюза, и слушатель радостно расслабляется. Вторая часть с ее физическим объемом расширенного и продленного динамического взрыва заглатывает гуляющую публику целиком: сочинение подразумевает, что его слушают с разных точек «Проспекта» «ГЭС-2» — по его краям, на балконах, в центре между инструментами, в отдалении, на разных этажах. В третьей части призраки Стравинского стихают и растворяются в прозрачном и статичном, тембрально холодном линеарном кружеве. Наверное, все же кто-то или что-то здесь умирает, но не насильственно, как жертва у Стравинского, а так, само собой.

Считается, что именно «Весна священная» завершила «долгий XIX век» и открыла XX, настолько долгий, что нет ему пределов. Блестящий российский специалист по Стравинскому Светлана Савенко после «Пределов» заметила, что Сысоев «смоделировал ситуацию: изумленная публика в 1913 году на премьере "Весны" слышала, как ей казалось, именно то, что прозвучало сегодня». А если представить, какими могли бы быть пересочиненные «Пределы» лет через сто, вполне возможно, они бы оказались нежной, утешительной, по-весеннему певучей музыкой.

Юлия Бедерова